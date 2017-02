Ruszył Kompas Wakacyjny 2017

Tak naprawdę przygotowania do konkursu trwają już od kilku tygodni. Polega on na tym, że szukamy najciekawszych hoteli i wycieczek objazdowych z tych, które oferują polskie biura podróży. Naszymi jurorami są najlepsi agenci turystyczni w kraju. A ich listę sporządziliśmy dzięki pomocy największych touroperatorów, Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Agentów Turystycznych i większych sieci agencyjnych. Zawód agenta turystycznego uprawia w Polsce kilka tysięcy osób (najczęściej wymienia się liczbę 3 - 6 tysięcy). Poprosiliśmy więc o wskazanie najlepszych z nich - sprawdzonych w branży, doświadczonych, wiarygodnych, o ustabilizowanej pozycji na rynku. W ten sposób powstała lista 160 biur agencyjnych. Wszystkie zaprosiliśmy do udziału w naszym konkursie w roli jurorów.

Najlepsi z najlepszych

Najsilniejszą reprezentację ma w tym gronie Warszawa z 18 biurami (23, jeśli doliczymy podwarszawskie miejscowości, takie jak Wołomin, Marki czy Pruszków). Dalej uplasowały się inne duże miasta: Łódź - 9 biur, Poznań - 8, Kraków - 7 oraz Wrocław i Katowice - po 5. Nie brakuje również biur z małych miast i miejscowości z każdego niemal zakątka Polski, m.in. z Kłobucka, Krzeszowic, Jaworzna, Aleksandrowa Łódzkiego, Tczewa, Świebodzina, Obornik Śląskich czy Bełchatowa.

Wielu agentów wytypowanych zostało drugi raz, ale też część z tych, którzy byli jurorami rok temu, teraz wypadła z gry. Zdarzało się, że różni touroperatorzy wskazywali na to samo biuro. Rekordzista - jedno z warszawskich biur - uzyskał cztery takie nominacje i utrzymał pozycję lidera w tej dziedzinie. Po trzy głosy dostały biura z Białegostoku, Gdańska, Świdnicy i kolejne z Warszawy.

Listę tych biur zatrzymujemy jednak w tajemnicy, by mogły one swobodnie, bez nacisków ze strony touroperatorów, decydować, jakie produkty turystyczne wybiorą w konkursie. Każde z nich dostało ankietę z prośbą o wskazanie najlepszych ich zdaniem imprez. Przed nimi sporo pracy, w konkursie przewidujemy bowiem wiele kategorii, więcej nawet niż rok temu.

Czternaście kategorii

Wprowadziliśmy niewielkie modyfikacje - zrezygnowaliśmy z oceniania imprez narciarskich, agenci wyraźnie mniej chętnie na nie głosowali. Za to po konsultacjach z przedstawicielami tego środowiska dotychczasową kategorię „imprezy pobytowe, egzotyka (reszta świata, poza Europą i basenem Morza Śródziemnego)" podzieliliśmy na cztery samodzielne, według czterech regionów geograficznych. Po tych zmianach mamy takie oto kategorie:

I. Imprezy POBYTOWE

1. Hiszpania i Portugalia

2. Egipt i Tunezja

3. Grecja i Cypr

4. Turcja i Maroko

5. Bułgaria, Chorwacja, Rumunia, Czarnogóra, Albania

6. Włochy, Malta, Francja

7. Kraje znad Zatoki Perskiej (ZEA, Oman)

8. Kraje Ameryki Środkowej (m.in. Meksyk, Dominikana, Kuba, Jamajka, Kostaryka)

9. Kraje Afryki bez wybrzeża Morza Śródziemnego plus wyspy na Pacyfiku (Kenia, Zanzibar, Seszele, Mauritius, Malediwy)

10. Kraje dalekiej Azji (Indie, Sri Lanka, Wietnam, Tajlandia, Indonezja)

II. Wycieczki OBJAZDOWE (w tym city breaki)

1. Wycieczki objazdowe, które zaczynają się w Polsce od wyjazdu autokarem

2. Wycieczki autokarowe z dolotem - kierunki bliskie

3. Wycieczki autokarowe z dolotem - kierunki dalekie

III. Wyprawy i imprezy DLA AKTYWNYCH (wyjazdy w małych grupach, nastawione na intensywne zwiedzanie, poznawanie, uczenie się, próbowanie różnych aktywności, od gotowania czy fotografowania począwszy, poprzez nurkowanie, żeglowanie, jazdę na rowerze, na zdobywaniu szczytów skończywszy)

Zwyciężą te hotele i wycieczki, które zbiorą najwięcej głosów jurorów.

Podobnie jak w poprzedniej edycji Kompasu Wakacyjnego, każde biuro, które weźmie udział w konkursie, zostanie wyróżnione certyfikatem „Rzeczpospolitej" i Turystyki.rp.pl. Tunezyjski Urząd ds. Turystyki w Polsce zaoferował też, że nagrodzi je upominkiem w postaci tunezyjskich produktów - butelki wina lub oliwy.

Czy organizator pomyślał?

Co oceniają jurorzy, co składa się na produkt turystyki wyjazdowej? Przez produkt rozumiemy całościową ofertę, która powstała dzięki przemyślanemu działaniu organizatora. W wypadku imprez pobytowych są to więc: jakość hotelu, jego położenie, wyposażenie i udogodnienia dla klientów, jakość imprezy w porównaniu z jej ceną. Ale to nie wszystko, przy ocenianiu całości, prosiliśmy agentów, by brali także pod uwagę jaką obsługę na miejscu zapewnia hotel i touroperator i czy ten ostatni wniósł do produktu coś własnego (animacja, klub rodzinny, opieka nad dziećmi, dziecko za darmo lub leżaki gratis, możliwość korzystania z all inclusive ostatniego dnia pobytu, po zdaniu pokoju).

Jeśli chodzi o wycieczki objazdowe, pod uwagę powinny być brane nie tylko liczba miejsc i obiektów w programie zwiedzania, ale zaplanowanie całości imprezy, pomysł na trasę i jakość całej podróży. W tym obsługa pilota. „Wskazujcie po prostu Waszym zdaniem produkty godne polecenia, które sprawdziły się w zeszłym sezonie i nadal powinny Waszym zdaniem odgrywać ważną rolę w ofercie touroperatorów" - zaapelowaliśmy do jurorów.

Po co lista przebojów biur podróży

Mamy nadzieję, że ułożenie w wyniku konkursu na Kompas Wakacyjny 2017 swoistej listy przebojów biur podróży przyniesie wiele korzyści środowisku agentów turystycznych jak i touroperatorów. Jedną z nich będzie na pewno pokazanie szerszemu gronu czytelników "Rzeczpospolitej" i serwisu Turystyka.rp.pl ciekawych propozycji spędzenia wakacji. A jednocześnie wskazanie, że mocowanie się godzinami z internetem i próby złożenia sobie "pakietu dynamicznego" domowym sposobem, nie zawsze ma sens. Sens ma natomiast udanie się do ekspertów, do dobrze zorientowanych doradców, jakimi są agenci turystyczni, po poradę i najlepszą ofertę. Oni są bowiem najlepszymi przewodnikami turysty w gąszczu kierunków, hoteli i imprez.

Korzyścią powinno być też przypomnienie o najważniejszej roli, jaką pełnią touroperatorzy. To dzięki ich pracy, kreatywności, kontaktom do klientów docierają najlepiej spakietowane usługi. O nic nie trzeba się martwić - wystarczy zaufać tym, którzy się na tym znają i przygotowują oferty dopasowane do potrzeb turystów. A przy tym niedrogie, a na pewno warte swojej ceny.

Konkurs, jak wiemy już z wypowiedzi przedstawicieli środowiska agentów turystycznych, ma też i dla nich cenny aspekt - pomaga im zorientować się, na jakie obiekty i imprezy zwracają uwagę ich koleżanki i koledzy i porównać to ze swoją wiedzą i swoimi ulubionymi "typami".

Liczymy na ciekawe wyniki Kompasu Wakacyjnego 2017 i czekamy też na Państwa opinie pod adresem: turystyka@rp.pl.

Partnerem generalnym Konkursu na Najlepszy Produkt Turystyki Wyjazdowej Kompas Wakacyjny 2017 jest firma ubezpieczeniowa Europäische Reiseversicherung oddział w Polsce.

Partnerem konkursu jest także Tunezyjski Urząd ds. Turystyki