Travelplanet: Na ferie z 500+ pod palmy

Klienci Travelplanet najchętniej spędzali ferie na Wyspach Kanaryjskich. Pojechał tam co czwarty. W stosunku do roku poprzedniego w tym względzie nic się nie zmieniło, ale okazuje się, że ceny były niższe. Za Kanary turysta zapłacił średnio o 119 złotych mniej niż rok wcześniej.

Co szósty turysta wybrał Włochy (15,8 proc.). W wypadku tego kierunku spadła jednak liczba chętnych i spadła również o 92 złote cena. Stało się tak, bo narciarze częściej decydowali się na niższy standard pobytu - apartamenty z własnym wyżywieniem.

- Jak pokazały wcześniejsze analizy Travelplanet.pl w tym segmencie ceny ofert wzrosły nieznacznie, natomiast w wypadku ofert ze śniadaniami i obiadokolacjami wzrost był znacznie większy i spotęgowany na dodatek mocnym spadkiem złotówki do euro – wyjaśnia dyrektor marketingu i e-commerce Travelplanet.pl Radosław Damasiewicz.

Co ciekawe na wyjazd do Egiptu zdecydowała się podobna liczba klientów, co do Włoch (15 proc.), choć w tym wypadku cena w porównaniu z zeszłoroczną różniła się drastycznie, bo podwyżka wyniosła 523 złote. Dużo drożej, 245 złotych, kosztowały też narty w Austrii, dokąd pojechało niecałe 6 procent ludzi. Być może dlatego Austria straciła aż dwa punkty procentowe w tym rankingu.

Najpopularniejsze kierunki wyjazdów na ferie w Travelplanet i średnie ceny

Źródło: Travelplanet.pl

Słowacja i Czechy zamiast Austrii i Włoch

Generalnie udział wyjazdów narciarskich z biurami podróży w ogólnym ruchu turystycznym w ferie spadł z 36 procent do nieco ponad 28 procent. - To zasługa przede wszystkim ogromnego wzrostu zainteresowania wyjazdami do ciepłych krajów, bo w porównaniu z ubiegłorocznymi feriami liczba wyjeżdżających narciarzy pozostała na tym samym poziomie – zauważa Damasiewicz. - Jeśli więc w wypadku ferii zimowych wzrost wyjazdów może być spowodowany tzw. efektem 500+, to ze statystyk Travelplanet.pl wynika, że w populacji narciarzy, te dodatkowe pieniądze nie przesądzają o wyjazdach na stoki beneficjentów rządowego programu.

Nastąpiły za to istotne zmiany, jeśli chodzi o narciarskie kierunki: zmniejszyła się znacznie skala popularności Włoch (spadek na kierunku o ponad 10 proc.) i Austrii (ok. 5 proc.) na korzyść Czech a przede wszystkim Słowacji. Na stoki w Jasnej, Tatrzańskiej Łomnicy czy Styrbskiego Plesa w te ferie wyjechało dwa razy więcej narciarzy niż rok wcześniej.

Egipt i Malta, bo zabrakło Kanarów

Widać również wyraźną zmianę preferencji w wypadku wyjazdów „pod palmy". Malta, Emiraty Arabskie i Portugalia znalazły się wśród 10 najpopularniejszych kierunków na ferie, wypierając z tej grupy Dominikanę, Cypr i Maroko.

Pozycję obronił Egipt. Co ciekawe, jeszcze na początku 2017 roku, według statystyk Travelplanet.pl, ferie w Egipcie planowało około 9 procent klientów biur podróży a ostatecznie zdecydowało się tam jechać aż 15 procent z nich. Malta zaś w tym czasie w ogóle była poza pierwszą dziesiątką najpopularniejszych kierunków. Co się stało? Gwałtowny wzrost popularności Egiptu i Malty – wskazują autorzy raportu - mógł być wynikiem dużego popytu na ciepłe kierunki, czego nie przewidzieli organizatorzy, którzy nie przygotowali wystarczającej liczby miejsc na Kanarach.

Tegoroczne ferie kupione w Travelplanet kosztowały turystów o niecałe 6 procent więcej niż ubiegłoroczne. To efekt większego zainteresowania wyjazdami egzotycznymi: tylko w obrębie pierwszej dziesiątki wzrost wyniósł z 3,7 procent w 2016 roku (Kuba i Dominikana) do prawie 5 procent (Kuba i Emiraty Arabskie). Ostatecznie ferie na drugim końcu świata spędziło 18 procent klientów tego agenta. W 2016 było to niecałe 15 procent.