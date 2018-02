Kobiety w TUI mają gorzej niż mężczyźni

Kobiety pracujšce w brytyjskim TUI zarabiajš dwa razy mniej niż mężczyŸni, wynika z analizy przeprowadzonej w Wielkiej Brytanii. Problem dotyczy zarówno linii lotniczej należšcej do touroperatora, jak i jego centrali

Œrednio o 57 procent mniej na godzinę zarabiajš kobiety w TUI Airways UK – pisze portal Travel Weekly. Tak wynika z danych zebranych zgodnie nowymi wytycznymi brytyjskiego rzšdu. Celem analiz jest sprawdzenie, czy pracodawcy stosujš różne wynagrodzenia w zależnoœci od płci pracowników i zachęcenie ich do zaprzestania tych praktyk.

Koncern wyjaœnia, że różnice w liniach lotniczych wynikajš z tego, że dużo mniej kobiet pracuje na wysoko opłacanych stanowiskach, takich jak piloci, inżynierowie, obsługa techniczna, czy wyższa kadra zarzšdzajšca. Tui Airways UK zatrudnia 870 pilotów, którzy œrednio dostajš 112 tysięcy funtów rocznie. 95 procent z nich to mężczyŸni. Z kolei niemal 80 procent personelu pokładowego stanowiš kobiety zarabiajšce przeciętnie 26,3 tysišca funtów rocznie.

Okazuje się jednak, że różnice w wysokoœci wynagrodzenia obejmujš też pracowników w brytyjskiej centrali TUI. Choć 62 procent z 3308 zatrudnionych tam osób to kobiety, to głównie mężczyŸni zajmujš dobrze płatne stanowiska dyrektorskie. Z kolei w dziale sprzedaży koncernu 93 procent pracowników to kobiety. Łšcznie w 620 salonach pracuje ich 4585. 60 procent zatrudnionych jest w niepełnym wymiarze godzin.

Okazuje się, że przedstawicielki płci pięknej zarabiajš œrednio o 10 procent mniej na godzinę niż ich koledzy. – Elastyczny tryb pracy i sam produkt sprawiajš, że to kobiety sš głównie zainteresowane stanowiskami doradcy wakacyjnego – wyjaœnia TUI. Koncern informuje, że różnice w wynagrodzeniu wynikajš nie tyle z innych zasad obliczania pensji, ile z nadreprezentacji mężczyzn na dobrze płatnych stanowiskach. Firma wyjaœnia, że pracuje nad rozwišzaniem problemu różnych stawek wynagrodzenia w wyższej kadrze kierowniczej i w dziale zajmujšcym się rozwojem i badaniami (STEM - science, technology, engineering and maths). W Wielkiej Brytanii wszystkie firmy prywatne i państwowe, organizacje i fundacje charytatywne zatrudniajšce ponad 250 ludzi muszš przedstawić raporty odnoœnie do wysokoœci wynagrodzenia. Czas na przygotowanie dokumentów upływa w kwietniu.