ABTA: Nasza marka działa pozytywnie

Jak wynika z badania przeprowadzonego przez brytyjskie stowarzyszenie branżowe ABTA, korporacje wybierające firmy, którym zlecą organizację podróży służbowych, biorą pod uwagę fakt przynależności do tej organizacji - informuje portal Travel Weekly. Jest to ważny lub bardzo ważny czynnik dla 82 procent badanych menedżerów odpowiedzialnych za zarządzanie wyjazdami biznesowymi. Dla porównania w grupie klientów indywidualnych to, czy firma turystyczna jest członkiem ABTA, ma znaczenie dla 73 procent pytanych.

Przynależność biura do stowarzyszenia jest ważna szczególnie dla dużych przedsiębiorstw, zatrudniających od 250 do 500 pracowników (92 procent pozytywnych odpowiedzi menedżerów z tego segmentu). – Firmy zarządzające podróżami służbowymi to bardzo ważni członkowie naszej organizacji i jestem zaszczycona tym, że osoby decyzyjne uważają przynależność do ABTA za coś ważnego – mówi Victoria Bacon, dyrektor do spraw rozwoju marki i biznesu w tej organizacji. Bacon dodaje, że logo ABTA daje menedżerom pewność, że rezerwują usługi turystyczne w firmach, którym mogą zaufać.