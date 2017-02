Kayak doradzi, w którym kraju kupić taniej

Jak informuje portal FVW, klienci wyszukiwarki mogą sprawdzić koszt za dany rejs dostępny dla Niemiec, Francji, Włoch, Hiszpanii czy Irlandii. Zdaniem Kayaka różnice w cenach przelotu oferowanego przez tego samego dostawcę na różnych stronach mogą sięgać 20 procent.

Analiza przeprowadzona przez portal FVW pokazała, że przelot z Hamburga do Wiednia liniami Eurowings przy rezerwacji na Opodo.de kosztuje 131 euro. Na Opodo.it można za ten sam lot zapłacić już tylko 119 euro, co daje różnicę 9,2 procent ceny. Z kolei na Lastminute.de rejs z Frankfurtu do Paryża w dwie strony liniami Lufthansa to wydatek rzędu 128 euro. Na francuskiej wersji portalu trzeba za niego zapłacić już 142 euro (różnica 9,9 procent). Różnice jeszcze wyraźniej widać na locie KLM z Frankfurtu do Nowego Jorku sprzedawanym przez Expedię. Podczas gdy na niemieckiej wersji portalu kosztuje on 487 euro, to na hiszpańskiej trzeba wydać na niego już 565 euro, o 13,8 procent więcej.

– Kayak.eu jest przede wszystkim ofertą dla osób często podróżujących i maniaków komputerowych – mówi Jan Valentin, dyrektor zarządzający Kayak Europe, cytowany przez FVW. Szef europejskiego oddziału firmy wie jednak, że swoim projektem może wzbudzić niezadowolenie. – Może się okazać, że dostawcy ocenią naszą ofertę krytycznie. Jedno jest pewne, nie chcemy ich długo denerwować – dodaje Valentin.

Linie lotnicze i agencje internetowe, które o opinię o nowym serwisie zapytał portal FVW, nie są pomysłem zachwycone.