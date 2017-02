Egipt wraca do gry

Duże zainteresowanie Egiptem w czasie ferii wielkanocnych spowodowało, że niemiecki touroperator FTI dokłada do oferty 14 przelotów. Samoloty będą kursować do Hurghady i Marsa Alam ze Stuttgartu, Monachium, Hamburga, Norymbergi, Düsseldorfu, Padeborn i Amsterdamu. Klienci polecą na pokładach Fly Egypt, Germanii i Small Planet. Jak podkreśla organizator, terminy dodatkowych przelotów zostały tak zaplanowane, by pasowały do ferii szkolnych w Hamburgu, Nadrenii-Westfalii, Bawarii i Badenii-Wirtembergii.

Dodatkowe loty do Hurghady dokupił też specjalista od wakacji w Egipcie ETI. Od 7 do 23 kwietnia do rozkładu wchodzą realizowane liniami Air Cairo nowe połączenia z Berlina-Schönfeld, Düsseldorfu, Lipska, Frankfurtu i portu lotniczego Bonn Kolonia. Rejsy z Lipska utrzymają się w siatce połączeń do października.

Także Schauinsland zastępuje wyjazdy do Turcji wakacjami w Egipcie. W sezonie letnim nowością będą u niego loty do Hurghady z Kassel. – Rozmowy z agentami z tego regionu pokazały, że istnieje duże zainteresowanie urlopem w Egipcie. Przemawia to za wprowadzeniem lotów z Kassel – informuje Detlef Schroer, kierownik sprzedaży w Schauinslad Reisen.

Tak samo jak zimą do Hurghady latać będzie również TUIfly. Klienci mogą już rezerwować bilety nad Morze Czerwone z Düsseldorfu, Hanoweru, Monachium i Stuttgartu. Rejsy z każdego z tych miast będą realizowane boeingiem 737-800 raz w tygodniu. Ceny przelotu w jedną stronę zaczynają się od 149 euro ze wszystkimi podatkami i opłatami.