Travelplanet: W 2017 roku first minute zamiast last minute

Powstanie Turystycznego Funduszu Gwarancyjnego, wzrost zamożnoœci Polaków i stosunkowy spokój w miejscach wakacyjnych sprzyjały temu, że turyœci dużo częœciej kupowali w 2017 roku wyjazdy na wakacje z wyprzedzeniem (first minute), niż czekajšc na wyprzedaże (last minute) – zauważa Travelplanet

Znana sieć agentów turystycznych Travelplanet przygotowała „Raport podróżnika 2018", zawierajšcy podsumowanie zeszłorocznej sprzedaży imprez turystycznych*. Liczba sprzedanych ofert przez Travelplanet wzrosła w porównaniu z rokiem 2016 o 40 procent. Zdaniem autorów oznacza to, że turyœci coraz chętniej korzystajš z ofert biur podróży a rezygnujš z organizowania sobie wyjazdów na własnš rękę. Po prostu przekonujš się, że tak jest taniej i wygodniej. Wzrost jest też wynikiem - dodajš - przekonywania się „coraz szerszych kręgów społecznych, że stać je na urlop z biurem podróży", co wynika ze wzrostu płac, „przeszło trzykrotnie większego od wzrostu œredniej [ceny] rezerwacji".

First przed lastem

Jednym z ważniejszych zjawisk minionego roku – zauważa Travelplanet - był wzrost sprzedaży wycieczek w tak zwanym okresie first minute (przedsprzedaży). 19 procent klientów Travelplanet zarezerwowało wyjazd na wakacje w pierwszym kwartale 2017 roku. "Ten odsetek na pierwszy rzut oka nie odbiega znaczšco od [wyników] lat poprzednich - czytamy. Dopiero gdy zestawimy go z odsetkiem wyjazdów w pierwszym kwartale 2007 widać zasadniczš różnicę. Dekadę temu, a nawet w latach 2012 - 2013, a więc po spektakularnej fali upadłoœci biur podróży, proporcje rezerwacji do realizowanych w pierwszym kwartale wyjazdów wynosiły mniej więcej 19 procent [tabela 1] do 12-13 procent [tabela 8, ostatnia]. A w 2017 roku wynosiły one 19 procent do 7,5 procent".

Symptomatycznie wyglšda spadek odsetka rezerwacji dokonywanych od czerwca do wrzeœnia. W tym okresie 2017 roku wyniósł on nieco ponad 48 procent, podczas gdy w tym samym okresie 2016 roku było to 52,6 procent.

Do większego zaufania klientów do biur podróży miało się, zdaniem Travelplanet, przyczynić powstanie Turystycznego Funduszu Gwarancyjnego, dzięki któremu każdy kto zarezerwuje wycieczkę ma pewnoœć, że nie straci pieniędzy.

1. Termin rezerwacji

Jeszcze lepiej widać to zjawisko, gdy porównać dane o terminie sprzedaży z danymi o obrazujšcymi, ile dni przed wyjazdami klienci je rezerwowali.

2. Czas od rezerwacji do wyjazdu

Rezerwacje powyżej 2 miesięcy od daty wylotu wzrosły do prawie 27 procent przy jednoczesnym spadku kupowania ofert last minute do nieco ponad 35 procent. To trend, który obserwujemy od 5 lat i który ma szanse ulec wyraŸnemu wzmocnieniu w 2018 roku. Przemawia za tym zarówno wysoki poziom rezerwacji w listopadzie i grudniu 2017, sięgajšcy w sumie niemal 12 procent sprzedaży w całym roku, jak i niezwykle korzystne cenowo oferty touroperatorów, które wielu z nich zabezpiecza dodatkowo gwarancjš ceny. Polega ona na zwrocie różnicy, gdyby okazało się, że kupiona w systemie first minute wycieczka staniała w ofercie last minute.

Nie bez znaczenia sš również niskie zaliczki oferowane w okresie startu sprzedaży ofert z nowych katalogów. Pozwalajš one zarezerwować atrakcyjne hotele bez zamrażania gotówki. Przekonanie o mniejszym ryzyku wczesnych rezerwacji wzmacnia również coraz popularniejsze dodatkowe ubezpieczenie od kosztów rezygnacji, które w uzasadnionych okolicznoœciach pozwala odzyskać wpłacone pienišdze.

W odczuciu klientów biur podróży nie ma więc większych powodów, by zwlekać z zakupem oferty do ostatniej chwili, zwłaszcza że kupowanie wakacji wczeœniej daje większš możliwoœć ich spersonalizowania w postaci wyboru choćby miejscowoœci, konkretnego hotelu itp.

Kierunek: (Bezpieczna) Europa

Grecja, Hiszpania, Bułgaria to trzy najpopularniejsze kierunki wypoczynku w 2017 roku w œwietle danych Travelplanet. Jednak największy skok w rankingu tego agenta wykonała Albania, jako kierunek „uważany za bezpieczny, a przy tym tańszy od Grecji czy Hiszpanii".

„Zmiana trendu, polegajšca na nieco skromniejszych wakacjach, jaka miała miejsce w 2016 roku, okazała się chwilowa. Wypoczynek w 2017 roku okazał się kontynuacjš trendu do wypoczywania w coraz bardziej komfortowych warunkach i korzystania przede wszystkim z dolotów, a nie dojazdów do miejsca wypoczynku" – pisze Travelplanet w komunikacie z raportu.

3. Najpopularniejsze kraje wyjazdów

W samym raporcie autorzy przypominajš, że już statystyki z 2015 roku pokazywały zmiany, zwišzane z niestabilnš sytuacjš w krajach arabskich. W 2016 doszła do tego sytuacja polityczna w Turcji, zwišzana z nieudanym puczem i represjami wobec przeciwników tureckiego reżimu. Ale w 2017 turyœci z Polski znów częœciej niż rok wczeœniej wybierali Turcję, a zwłaszcza Egipt, jako miejsce na urlop. „To w dużym stopniu zasługa ofert last minute, które tylko w wypadku tych krajów przecenami przypominały tę formułę sprzedaży, do jakiej przyzwyczaili się klienci polskich biur podróży. Wyjazd na ostatniš chwilę można było kupić po atrakcyjnej cenie w zasadzie jedynie do Turcji i Egiptu. Co znamienne, rosnšcej fali zakupów na majówkę do tego ostatniego kraju nie zatrzymała nawet (...) tajemnicza œmierć Polki (...) pod koniec kwietnia 2017 roku".

Największym beneficjentem – uważa Travelplanet - zmiany preferencji polskich turystów okazała się Albania. W rankingu popularnoœci wskoczyła z 10 na 7 miejsce.

Osłabła jednoczeœnie pozycja Grecji, jako najpopularniejszego kierunku wakacyjnego, z około 36 procent udziału w całej sprzedaży Travelplanet do 30 procent.

Jeszcze więcej czterech gwiazdek

Niemal siedmiu na dziesięciu klientów biur podróży rezerwowało w 2017 roku hotele cztero- i pięciogwiazdkowe. Od roku 2007, kiedy to odsetek wyjazdów all inclusive przeważył nad odsetkiem wyjazdów ze œniadaniami i obiadokolacjami, różnica systematycznie roœnie. Załamanie tego trendu w 2016 roku, okazało się tylko chwilowe. Była to pochodna rezygnowania z kierunków arabskich i Turcji (tam dominujšcym typem rezerwacji sš właœnie oferty all inclusive) na rzecz europejskich kierunków.

W zeszłym roku Niemal co drugi klient wybierał wypoczynek w hotelu o standardzie czterech gwiazdek i był to najwyższy odsetek od dekady.

4. Standard zakwaterowania

Mimo że wyjazdy tańsze, a więc bez wyżywienia lub tylko ze œniadaniami w cenie, stanowiš mniej niż 10 procent rezerwacji, to dwa ostatnie sezony skokowo rósł odsetek wakacji ze œniadaniami. Do pewnego stopnia skorelowane jest to z przeorientowaniem się turystów na europejskie kierunki.

5. Rodzaj wyżywienia

Jeœli w kalkulacjach dotyczšcych wypoczynku bierze się pod uwagę nie tylko cenę, ale również czas dotarcia do celu i powrotu z wakacji, samolot nie ma konkurencji jako najszybszy, najwygodniejszy, a często również najtańszy sposób dotarcia do odległych miejsc. Takim wyborom sprzyja struktura kierunków rezerwowanych wyjazdów. W skali dekady widać systematyczny wzrost wylotów (z ok. 85 procent do ponad 93 procent) i równoczeœnie niemal trzykrotny spadek dojazdów własnych na wakacje (z niecałych 12 procent do 4,5 procent), jako konsekwencję trendu do jak najwygodniejszego sposobu dotarcia na wakacje - opisujš autorzy opracowania.

6. Œrodek transportu

Tydzień albo i dłużej

Tygodniowy wyjazd dominuje w zwyczajach Polaków, co nie oznacza wcale, że ich wypoczynek trwa tylko tydzień w roku – tłumaczy Travelplanet. Tendencja do skracania pobytu w jednym miejscu i korzystania kilkukrotnie z wyjazdów z biurami podróży w roku to tendencja obserwowana od wielu sezonów.

Zarazem wbrew opiniom o wzroœcie liczby krótkich, kilkudniowych wypadów (tzw. city break), zdaniem autorów z Travelplanet, turyœci poszukujš raczej ofert, które pozwolš wypoczšć dłużej. Udział wyjazdów 1-4-dniowych wyniósł w zeszłym roku 3,2 procent a wyjazdów 10 – 11-dniowych prawie 10 procent. Z ekonomicznego punktu widzenia można to wytłumaczyć cenami ofert – te kilkudniowe kosztujš niemal tyle samo, co standardowe, na co wpływ ma przede wszystkim koszt przelotu.

7. Długoœć pobytu

Listopad też dobry na wakacje Klienci biur podróży odpoczywajš przede wszystkim w miesišcach letnich. Czwarty rok z rzędu ponad 70 procent rezerwacji przypadło na okres od poczštku czerwca do końca wrzeœnia.

„Ale warte zauważenia jest delikatne przesunięcie popytu z wakacji w szczycie sezonu (lipiec – sierpień: spadek z prawie 40 procent wyjazdów do nieco ponad 38 procent) na koniec lata i poczštek jesieni (czerwiec, wrzesień – paŸdziernik: wzrost z niecałych 21 procent do prawie 22 procent)" – piszš autorzy.

Zarazem wyraŸnie widać – zauważajš – że sezon się wydłuża, obejmujšc także paŸdziernik, a nawet listopad. O tym z kolei decydujš niższe ceny wyjazdów.

8. Termin wylotu

ródło tabel: Travelplanet

*Bazš do analizy preferencji polskich turystów jest 150 tysięcy klientów biur podróży, stanowišcš znaczšcš częœć tych, którzy dokonali rezerwacji w Travelplanet.pl w 2017 roku przez internet, call center i w ponad 100 Punktach Obsługi Klienta. W odróżnieniu od badań rynkowych, bazujšcych na deklaracjach grup reprezentatywnych, w wypadku klientów kupujšcych okreœlone oferty, mamy do czynienia z realnymi ich zachowaniami.