All inclusive napędza sprzedaż rejsów

Odkšd Norwegian Cruise Line zaczšł sprzedawać Brytyjczykom rejsy premium all inclusive, liczba agentów sprzedajšcych jego ofertę wzrosła dwucyfrowo

Rejsy w standardzie premium all inclusive Norwegian Cruise Line (NCL) zaczšł sprzedawać w kwietniu 2017 roku, by lepiej konkurować z ofertami wypoczynku na lšdzie.Nick Wilkinson, wiceprezes firmy i dyrektor zarzšdzajšcy w NCL na Wielkš Brytanię i Irlandię, podaje, że decyzja przyniosła bardzo dobre efekty, a liczba agentów, którzy zaczęli współpracować z organizatorem, wzrosła dwucyfrowo - relacjonuje portal branżowy TTG Media. – Informacja zwrotna od naszych klientów była bardzo dobra, coraz więcej agentów czuje się pewnie, wiedzšc, co sprzedajš z Norwegiana – dodaje Wilkinson. Dodał, że liczy się przede wszystkim prostota produktu. NCL stawia na zewnętrznš sieć sprzedaży, bo odpowiada ona za 85 procent rezerwacji realizowane. Wilkinson opisuje, że to biura agencyjne sš ambasadorem linii i jej głównym partnerem.