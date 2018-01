Samotne Brytyjki coraz śmielej ruszają w świat

O 14 procent wzrosła w 2017 roku liczba klientów podróżujšcych w pojedynkę z brytyjskim biurem specjalizujšcym się w wysyłaniu singli 101 Singles Holidays. Na samotne wyprawy najczęœciej wybierajš się kobiety, najchętniej do Indii

Najszybciej rosnšcš grupš klientów brytyjskiego touroperatora 101 Singles Holidays sš kobiety po 50 roku życia, wynika z danych biura. W 2017 roku z jego usług skorzystało 62 656 osób. Kobiety stanowiły 63 procent wszystkich klientów, 37 procent to mężczyŸni. Dla porównania - w 2014 roku rozkład wyglšdał nieco inaczej, kobiet było 58 procent, a mężczyzn 42 procent.

Poniżej dalsza częœć artykułu

Analiza kierunków wyjazdów pokazała, że najszybciej popularnoœć zdobywajš Indie, na drugim miejscu znalazły się Włochy, a na trzecim Sri Lanka. Zdaniem touroperatora ten pierwszy kraj zyskuje dzięki serialowi dokumentalnemu „The Real Marigold Hotel" emitowanemu w BBC One i BBC Two. Przedstawia on starszych celebrytów, którzy podróżujš po Indiach i poznajš ich kulturę.

W 2017 roku liczba rezerwacji wzrosła o 14 procent w porównaniu z poprzednim rokiem. Biuro szacuje, że w tym roku sprzedaż wzroœnie o kolejne 11 procent. Okazało się również, że œredni wiek klienta podróżujšcego w pojedynkę to 57 lat (54 lata w 2014 roku), przy czym 70 procent z nich liczy co najmniej 50 lat.

Œrednio każdy wydał u touroperatora 1374 funty (nie liczšc wydatków na miejscu), czyli o 24 procent więcej niż w 2014 roku. Organizator tłumaczy, że zmiana ta nie wynika ze wzrostu cen, ale raczej z tego, że klienci częœciej podróżujš do egzotycznych krajów.

– Liczba samotnych osób w Wielkiej Brytanii roœnie od 15 lat, wiele osób żyjšcych w zwišzkach także decyduje się na samotne wakacje, często jest to zwišzane z chęciš spędzenia czasu w ulubiony sposób, na przykład jeżdżšc na nartach, grajšc w golfa czy praktykujšc jogę – mówi Cathy Winston z 101 Singles Holidays. – Największy wzrost obserwujemy wœród kobiet po 50 roku życia. Wczeœniej grupa ta była niechętnie nastawiona do podróżowania w pojedynkę, ale kobiety samotne, rozwiedzione i wdowy sš dziœ odważniejsze i bardziej niezależne finansowo niż wczeœniej – wyjaœnia Winston.

Dodaje, że boom w podróżach singli to jeden z najbardziej wyraŸnych trendów w turystyce w ostatnich latach. Wiele firm uruchomiło ofertę dla tej grupy klientów i szybko zorientowało się, jak duży jest popyt na takie wycieczki.