Rośnie rentowność agentów turystycznych

Od 7,5 do 13,1 procent wynosi średnia rentowność niemieckich agentów. Różnice wynikają z wielkości biur - najwięcej zarabiają te zatrudniające powyżej 20 pracowników

Niemiecki Związek Turystyczny (Deutscher ReiseVerbrand, DRV) zaprezentował analizę rynku agencyjnego 2016 (DRV-Reisebürobarometer 2016). Wynika z niej, że w zeszłym kryzysowym roku rozliczeniowym 2015/2016, agenci stacjonarni osiągnęli dobre wyniki finansowe - informuje portal branżowy Gloobi.Co prawda obroty spadły, w zależności od wielkości biur, od 1 do prawie 6 procent, ale ostatecznie większości agentów udało się zarobić więcej niż w 2015 roku. Rentowność małych firm, zatrudniających do dwóch osób wzrosła z 8,4 do 11,6 procent. Biura z dwoma lub trzema pracownikami poprawiły ten wskaźnik z 7,2 do 7,5 procent, a te, w których pracuje od trzech do pięciu doradców z 10,2 do 10,7 procent. Najlepszy wynik osiągnęli przedsiębiorcy posiadający ponad 20 pracowników, wyniósł on 13,1 procent, ale w tej kategorii nie zanotowano żadnych zmian – ani na plus, ani na minus.Najwyższa rentowność w grupie małych agentów wyniosła 18,5 procent, najlepszy wynik ze wszystkich osiągnął agent z grupy 10-20 pracowników - 19,3 procent.