Prawnik Pro Bono: czekamy na zgłoszenia kandydatów

Do 28 lutego każdy może zgłosić kandydata do tytułu Prawnika Pro Bono.

To już XV edycja konkursu Prawnik Pro Bono organizowanego przez Fundację Uniwersyteckich Poradni Prawnych oraz „Rzeczpospolitš".

Szukamy osób, które wykazały się wrażliwoœciš społecznš i zaangażowaniem w pomoc prawnš pro bono na rzecz osób fizycznych. Mogš to być także osoby, które wniosły wkład w rozwój działalnoœci dobroczynnej, np. pomagajš organizacjom pozarzšdowym przygotować statut, zawišzać się etc. Laureatem może zostać też bioršcy udział w programach o charakterze edukacyjnym, szkoleniowym. Tytuł Prawnik Pro Bono może jednak otrzyma tylko osoba fizyczna majšca co najmniej wyższe wykształcenie prawnicze (magister prawa) i mieszkajšca w Polsce.

Kandydatów zgłaszajš osoby fizyczne i prawne, w tym samorzšdy zawodów prawniczych, organizacje pozarzšdowe, instytucje państwowe i samorzšdowe. Można zgłosić dowolnš liczbę osób. Zgłoszenie przesyła się pocztš (decyduje data stempla pocztowego) na adres: Fundacja Uniwersyteckich Poradni Prawnych, ul. Szpitalna 5 lok. 5, 00-031 Warszawa z dopiskiem: konkurs Prawnik Pro Bono, albo drogš e-mailowš na adres biuro@centrumprobono.pl.

W skład kapituły konkursu wchodzš m.in. prezes Sšdu Najwyższego, prezes Naczelnego Sšdu Administracyjnego, rzecznik praw obywatelskich, minister sprawiedliwoœci, prezes Krajowej Rady Radców Prawnych, prezes Naczelnej Rady Adwokackiej, członek Zarzšdu FUPP, a także laureaci poprzednich edycji konkursu. Regulamin konkursu z formularzem zgłoszeniowym jest dostępny na stronie www.fupp.org.pl (zakładka Pro Bono – konkurs) oraz www.centrumprobono.pl w dziale Aktualnoœci.

