Panoptykon opublikował projekt o PSO; MSWiA: to wersja robocza

Pokaz umundurowania funkcjonariuszy Biura Ochrony Rządu w Łodzi w 2015 roku

Foto: Fotorzepa, Marian Zubrzycki

Panoptykon opublikował w piątek projekt ustawy o Państwowej Służbie Ochrony, która ma zastąpić BOR. W reakcji na to MSWiA oświadczyło, że jest to jeden z projektów roboczych, a "w najbliższym czasie" zostanie przedstawiona wersja do uzgodnień międzyresortowych.