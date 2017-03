W niedzielę 2 kwietnia wchodzi w życie nowelizacja prawa o zgromadzeniach. Powołuje ona do życia zgromadzenia cykliczne. Mają to być zgromadzenia organizowane przez ten sam podmiot w tym samym miejscu lub na tej samej trasie co najmniej cztery razy w roku lub raz w roku w czasie świąt państwowych i narodowych, pod warunkiem że przez ostatnie trzy lata takie wydarzenia już organizowano, i to niekoniecznie w formie zgromadzeń.

Nowe porządki na ulicach

Dzięki temu ma nie być już zakłóceń w czasie miesięcznic smoleńskich czy Marszu Niepodległości, co zdarzało się wcześniej.

Do tej pory przepisy dopuszczały jedynie zgromadzenia zwykłe i spontaniczne, o których informowało się w urzędzie miasta (gminy). Natomiast zgromadzenia cykliczne będzie się zgłaszało u wojewody. Mają mieć pierwszeństwo przed innymi zgromadzeniami.

Oznacza to, że wojewoda poinformuje o nich urząd miasta (gminy). Gmina zaś, jeżeli okaże się, że w tym samym miejscu o tej samej porze zgłoszono zgromadzenie zwykłe lub spontaniczne, będzie miała obowiązek ich zakazać. Jeżeli tego nie zrobi, wyręczy ją w tym wojewoda.

– Od zakazu wydanego przez miasto organizatorowi ma przysługiwać odwołanie do sądu okręgowego. Dużo więc zależy od niego, w którym kierunku pójdzie praktyka – uważa Ewa Gawor, dyrektor Biura Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego w Urzędzie Miasta w Warszawie.

Najbliższym zgromadzeniem cyklicznym będzie zapewne miesięcznica smoleńska. W poniedziałek w tej sprawie może wpłynąć już wniosek do wojewody. Do warszawskiego ratusza wpłynęły już natomiast zgłoszenia 20 zgromadzeń na 8, 9 i 10 kwietnia.

Pracom nad przepisami o nowego typu zgromadzeniach towarzyszyły ogromne emocje i wiele protestów.

– Konstytucja gwarantuje wolność zgromadzeń. Tymczasem będą zgromadzenia lepsze i gorsze. Tak zdecydowanie nie powinno być – uważa Katarzyna Batko-Tołuć z Sieci Obywatelskiej Watchdog.

Wątpliwości konstytucyjne

O zbadanie konstytucyjności trzech przepisów noweli prawa o zgromadzeniach zwrócił się do Trybunału Konstytucyjnego przed podpisaniem noweli prezydent Andrzej Duda. Miał wątpliwości dotyczące m.in. pierwszeństwa zgromadzeń cyklicznych przed wszystkimi innymi.

Trybunał Konstytucyjny nie dopatrzył się jednak niekonstytucyjności. Zdaniem sędziów zgromadzenia cykliczne pozwalają eksponować wartości społeczne i być przyczyną debaty publicznej. Powoduje to, że są ściśle związane z konkretnym miejscem i datą, a ich przeprowadzenie w innym miejscu i czasie straciłoby sens.

W konstytucyjność przepisów wątpi natomiast dr Ryszard Piotrowski, konstytucjonalista.

– W świetle konstytucji nie można różnicować zgromadzeń ze względu na ich częstotliwość – uważa.

