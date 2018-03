Ochrona przed atakiem coraz liczniejszych cyberprzestępców

W razie zagrożenia przez hakerów na ratunek pospieszy nam ubezpieczyciel.

Prawdopodobieństwo, że polska firma padnie ofiarš ataku hakerskiego, jest kilkakrotnie wyższe niż to, że ulegnie pożarowi. Cyberbezpieczeństwo to jedno z największych wyzwań XXI wieku. Internet rzeczy, automatyzacja procesów czy nowe technologie przemysłowe zadomowiły się już w naszym codziennym życiu. Oprócz niepodważalnych korzyœci niesie to jednak ze sobš także zagrożenia, którym społeczeństwo musi stawić czoło. Bezpieczeństwo w sieci i kompensacja szkód zwišzanych z cyberatakami to również wyzwanie dla rynku ubezpieczeniowego

Rosnšce niebezpieczeństwo

Liczba cyberataków roœnie z dnia na dzień w zastraszajšcym tempie, a wraz z niš liczba cybernetycznych szkód. Dziœ grupy hakerskie to efektywne i profesjonalne organizacje zatrudniajšce wysoko opłacanych specjalistów i zarzšdzane przez doœwiadczonych menedżerów. Ich system motywacyjny opiera się na jednym i tylko jednym wskaŸniku: zyskach. A te sš niebagatelne. Już w 2013 roku był...