Wystawa najlepszych zdjęć polskich fotoreporterów już wkrótce w Poznaniu

Już 25 sierpnia o godz. 18.00 zapraszamy do Galerii Pix.House na wernisaż wystawy zdjęć laureatów 13. edycji konkursu BZ WBK Press Foto 2017. Wcześniej o godz. 16.30 odbędzie się spotkanie autorskie z Karoliną Jonderko, laureatką tegorocznej edycji konkursu. Wstęp jest wolny.

Nagrodzone zdjęcia przypominają nam, co było ważne w Polsce i na świecie w ubiegłym roku. Przywołują na nowo emocje związane z takimi wydarzeniami jak m.in. Światowe Dni Młodzieży czy Euro 2016, ale przede wszystkim pokazują ludzi w ich codzienności, która może być bardzo odmienna w zależności od części świata.

- Codziennie powstają setki, jak nie miliony zdjęć. Jaka jest obecnie rola fotoreportera? Czy to dziennikarz z aparatem, czy też artysta? Na pewno to osoba, która musi świadomie i rzetelnie obserwować, rejestrować i analizować otaczającą rzeczywistość. Konkursy fotografii prasowej to nie tylko nobilitacja dla środowiska fotoreporterów, ale także bardzo ciekawa forma selekcji najciekawszych zdjęć wykonanych w danym roku. Oczywiście zawsze dyskutuje się o wyborach jury, ile osób, tyle gustów, ale to też bardzo pozytywny czynnik - dyskusja nad zdjęciami. Przedsięwzięcia takie jak BZ WBK Press Foto pełnią ważną, bo pozwalają w ramach wystaw pokonkursowych prezentować dobrą fotografię szerokiej grupie odbiorców – powiedział Adrian Wykrota z Galerii Pix.House, laureat 11. edycji konkursu BZ WBK Press Foto.

Laureatem najważniejszej nagrody w konkursie za Zdjęcie Roku jest Szymon Barylski, freelancer. Nagrodzone zdjęcie zostało wykonane w marcu 2016 r. w obozie uchodźców w Idomeni na granicy grecko-macedońskiej, do którego przybywają tysiące imigrantów z różnych warstw społecznych, uciekając przed wojną, śmiercią i głodem.

- To zdjęcie, na które trzeba chwilę popatrzeć. Nie od razu wszystko jest jasne i zrozumiałe. Panuje na nim pozornie chaos i bałagan. Jednak po chwili wypatrujemy pośród tej złości, przepychanek i tłoku skuloną kobietę, jej pozbawione nadziei spojrzenie, rezygnację i apatię. Zajmuje tylko niewielki fragment kadru, a jednak jest najważniejsza i nasz wzrok nieodparcie trafia właśnie na nią. To bardzo przejmujące zdjęcie – powiedział Piotr Janowski, przewodniczący jury 13. edycji konkursu.

Cały fotoreportaż, z którego pochodzi Zdjęcie Roku, zajął również I miejsce w kategorii Wydarzenia.

Karolina Jonderko poprowadzi także dwudniowe warsztaty fotograficzne. Podczas warsztatów odbędzie się konkurs na najlepsze zdjęcie. Nagroda główna to aparat Instax mini 70 w filmem. Przewidziane są również nagrody dodatkowe.

Aparat Instax mini 70 to również nagroda dla autora najlepszej recenzji wybranego zdjęcia lub fotoreportażu prezentowanego podczas wystawy. Szczegóły konkursu będą dostępne w Galerii na jednej z plansz konkursowych.

Organizatorem i mecenasem konkursu jest Bank Zachodni WBK, partnerem technologicznym Fujifilm, a patronami medialnymi: dziennik Rzeczpospolita, TVP Kultura, Polskie Radio PR 1 oraz Interia.

GDZIE: Pix.House (ul. Głogowska 35a, Poznań)

