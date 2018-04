Szkocja: Odkryto ślady dinozaurów sprzed 170 mln lat

Naukowcy z Uniwersytetu w Edynburgu, Staffin Museum i Chińskiej Akademii Nauk ogłosili we wtorek odkrycie dziesištków skamieniałych œladów dinozaurów na wyspie Skye u zachodniego wybrzeża Szkocji.

Œlady należš do dwóch różnych gatunków dinozaurów i majš ok. 170 milionów lat. Naukowcy twierdzš, że nie da się dokładnie okreœlić, jakie były to gatunki. Wiadomo jedynie, że chodzi o zauropody (największe zwierzęta lšdowe, jakie kiedykolwiek stšpały po ziemi, w tym np. diplodoki) oraz teropody (starsze siostry tyranozaurów).

Poniżej dalsza częœć artykułu

Odciski stóp dinozaurów zostały odkryte dwa lata temu przez studenta. Od tego czasu przeprowadzono szereg prac w terenie, w tym tworzono specjalnš mapę przy użyciu dronów.

Odciski majš szczególne znaczenie, ponieważ sš "rzadkim dowodem z okresu œrodkowej jury (trwała od ok. 201 do 145 mln lat temu - przyp. red.), z który na całym œwiecie znaleziono niewiele skamieniałoœci" - informuje Uniwersytet w Edynburgu.

- Œlady same w sobie sš niezwykle interesujšce, ponieważ rejestrujš momenty, kiedy żywe zwierzęta wpływały na œrodowisko - powiedział dr Steve Brusatte, który prowadził badania w terenie. Dodał, że skała, w której znaleziono œlady, powstała w "starożytnej lagunie", co oznacza, że dinozaury zostawiły tropy brodzšc w płytkiej wodzie.

- Nie znaleŸliœmy jakiegokolwiek znaku, by dinozaury robiły coœ interesujšcego. One po prostu trochę włóczyły się po lagunie. Nie œcigały się nawzajem, nie polowały na siebie - dodał dr Brusatte.