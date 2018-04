Ślady stóp w błocie

Nie tylko dinozaury zostawiły œlady łap odciœnięte w błocie. Na wybrzeżu Kanady znaleziono odciski ludzkich stóp z przed 13000 lat. To nowy dowód na życie ludzkiej populacji na tamtych terenach pod koniec ostatniej epoki lodowcowej.

Czasopismo naukowe "Plos One" i naukowcy z Hakai Institute University of Victoria w Kanadzie, informujš, że œlady stóp człowieka znalezione na wybrzeżu Kanady mogš mieć 13 tysięcy lat.

Wczeœniejsze badania sugerujš, że podczas ostatniej epoki lodowcowej, która zakończyła się około 11700 lat temu, ludzie zasiedlili obie Ameryki przechodzšc przez most łšczšcy kontynenty z Azjš. Dotarli w ten sposób do zachodniego wybrzeża Kolumbii Brytyjskiej, Kanady, jak również do regionów przybrzeżnych na południu. Ponieważ wybrzeże Kanady jest obecnie pokryte gęstym lasem i dostępne wyłšcznie za pomocš łodzi, trudno jest znaleŸć dowody archeologiczne na potwierdzenie tej tezy. Mimo trudnoœci, zespół przeprowadził badania osadów na plaży wybrzeża wyspy Calvert w Kolumbii Brytyjskiej.

Badacze odkryli 29 ludzkich œladów, co najmniej trzech różnych rozmiarach stóp. Pomiary i cyfrowe analizy fotograficzne wykazały, że œlady prawdopodobnie należały do dwojga dorosłych i dziecka, wszystkich boso. Wyniki badań, potwierdzone metodš radiowęglowš, sugerujš, że ludzie byli obecni na zachodnim wybrzeżu Kolumbii Brytyjskiej około 13000 lat temu, kiedy kończyła się ostatnia epoka lodowcowa.

To odkrycie to kolejny dowód potwierdzajšcych hipotezę, że ludzie korzystali z nadbrzeżnej trasy, aby przemieszczać się z Azji do Ameryki Północnej. Autorzy sugerujš, że dalsze wykopaliska, przeprowadzone bardziej zaawansowanymi metodami, mogš odkryć więcej ludzkich œladów na tym obszarze i pomóc w stworzeniu wzorców wczesnego osadnictwa ludzkiego na wybrzeżu Ameryki Północnej.