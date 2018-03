Armagedon: Odkryto grobowiec królewski?

W mieœcie Armagedon, znajdujšcym się w Dolnej Galilei na północy Izraela, odnaleziono 3600-letni grobowiec, który należeć może do rodziny królewskiej.

W starożytnym mieœcie Armagedon, znanym również jako Megiddo, w cišgu ostatnich 100 lat archeolodzy odkryli œwištynie, pałace i mury miejskie z 586 r. p.n.e.

Teraz naukowcy natknęli się na kolejne odkrycie. Odkopali nietknięty grób sprzed 3600 lat.

Wewnštrz komory grobowej odnaleziono resztki ciał. Badacze podejrzewajš, że była to rodzina - mężczyzna w wieku od 40 do 60 lat, kobieta w wieku 30 lat i dziecko w wieku od 8 do 10 lat.

W zwišzku z tym, że w grobowcu znaleziono złotš i srebrnš biżuterię, rzeŸbione koœci słoniowe oraz ceramiczne garnki i kamienne słoje, badacze twierdzš, że była to rodzina z wyższych sfer. Istnieje prawdopodobieństwo, że była to rodzina królewska.

- Mówimy o elitarnym pochówku ze względu na monumentalnoœć budowli, bogate znaleziska oraz fakt, że pochówek znajduje się w bliskim sšsiedztwie pałacu królewskiego - powiedział szef wykopalisk Israel Finkelstein.

Odkrycie może dostarczyć więcej informacji na temat królewskiej dynastii, która rzšdziła tam przed podbojem Egiptu na poczštku XV wieku p.n.e.