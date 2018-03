Prezesa Kaczyńskiego strach przed ulicą

W sprawie ustawy ograniczajšcej aborcję PiS pozoruje działania i sonduje opinię publicznš.

Ze strachu przed wielotysięcznymi demonstracjami PiS opóŸnia tempo prac nad projektem ustawy, który zmierza do większej ochrony życia poczętego i zakłada wyrzucenie z obecnych przepisów tzw. eugenicznej przesłanki aborcji. Partia rzšdzšca ogranicza się do badania nastrojów społecznych i pozoruje działania, które majš uspokoić elektorat i biskupów.

Takš tezę można postawić, obserwujšc dotychczasowy przebieg prac nad obywatelskim projektem fundacji Kai Godek „Zatrzymaj aborcję".

Przypomnijmy: projekt zmian w ustawie trafił do Sejmu 30 listopada 2017 r. Swoimi podpisami poparło go ok. 830 tys. obywateli. W styczniu propozycja przeszła przez pierwsze czytanie i została skierowana do dalszych prac w komisjach. Potem zapadła cisza.

W lutym w Komisji Polityki Społecznej i Rodziny inicjatorzy projektu dowiedzieli się, że harmonogram prac na najbliższe pół roku nie przewiduje zajęcia się tym tematem. Z apelem o pilne podjęcie prac wystšpili więc biskupi. Komunikat Episkopatu oburzył œrodowiska proaborcyjne, które w niedzielę w kilku miastach zorganizowały protesty pod siedzibami biskupów. Ale swoim głosem hierarchowie zmusili też Sejm, by do projektu wrócił. W poniedziałek pozytywnie o propozycji „Zatrzymaj aborcję" wypowiedziała się Komisja Sprawiedliwoœci i Praw Człowieka. Na reakcję drugiej strony nie trzeba było długo czekać i w pištek w stolicy ma się odbyć manifestacja przeciwników zaostrzania przepisów aborcyjnych. Jej inicjatorzy dostali wsparcie częœci rodzimych mediów, grupy ekspertów ONZ ds. praw człowieka oraz ok. 200 międzynarodowych organizacji walczšcych o prawa kobiet.

Prawo i Sprawiedliwoœć odwołało więc zaplanowane na ten tydzień dwa posiedzenia Komisji Polityki Społecznej i Rodziny.

Działania PiS z tego tygodnia można odczytywać na dwa sposoby. Podjęcie pracy w Komisji Sprawiedliwoœci było próbš uspokojenia inicjatorów projektu, za którymi murem stojš biskupi – z którymi z kolei PiS ma na pieńku choćby w kwestii uchodŸców – i wysłania im sygnału w stylu: „nie zapominamy, pamiętamy, oto dowód".

Jednoczeœnie w działaniu partii rzšdzšcej można się dopatrywać próby sondowania opinii publicznej i sprawdzenia jej reakcji na rozpoczęcie prac nad projektem. Niedzielne demonstracje pod kuriami oraz zapowiedŸ pištkowej manifestacji być może dały sygnał posłom PiS, że nie warto ryzykować powtórki z jesieni 2016 r. i należy jeszcze odczekać, a może w ogóle nie podejmować tematu i poczekać na orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego.

W TK od ubiegłego roku leży bowiem wniosek grupy posłów (głównie PiS) o zbadanie konstytucyjnoœci tzw. eugenicznej przesłanki aborcji. I choć prezes Trybunału Julia Przyłębska już w listopadzie 2017 r. mówiła, że sprawa zostanie rozpoznana w pełnym składzie, jego przewodniczšcym będzie sędzia Mariusz Muszyński, a ona sprawozdawcš, to do dziœ nie wyznaczono terminu rozprawy.

O Jarosławie Kaczyńskim mówi się, że liczy się ze zdaniem ulicy. To czarny protest miał spowodować, że jesieniš 2016 r. Sejm wyrzucił do kosza projekt całkowicie zakazujšcy aborcji. Ulica wymusiła też lekkie ustępstwa w kwestii reformy sšdownictwa. Nie podejmujšc jednak obecnie dalszych prac nad projektem „Zatrzymaj aborcję" i czekajšc na orzeczenie TK, prezes PiS oddala wprawdzie gniew ludu od Sejmu i samego PiS, ale daje dowód labilnoœci. Wszak nigdy nie będzie dobrego czasu na zajęcie się tym projektem, bo zawsze któraœ strona będzie niezadowolona z ostatecznego rozwišzania. A im bliżej do wyborów, tym PiS będzie trudniej.