U prezydenta Dudy w ogródku

Twardy elektorat PiS nigdy nie wybaczy głowie państwa „formalizmu i legalizmu”.

Prezydent Andrzej Duda, czujšc zapewne wiosenne podmuchy, energicznie zabrał się do uprawiania swojego ogródka: w każdej politycznej konfiguracji, która w przyszłoœci dotyczyć będzie PiS, to on musi zadbać o ten bardziej centrowy elektorat prawicy.

Poniżej dalsza częœć artykułu

Pištkowe weto do tzw. ustawy degradacyjnej, zburzyło trochę już œwišteczny nastrój politykom. Ustawa ta pozbawia stopni wojskowych członków Wojskowej Rady Ocalenia Narodowego i wprowadza możliwoœć odbierania stopni osobom i żołnierzom rezerwy, którzy w latach 1943–1990 „swojš postawš sprzeniewierzyli się polskiej racji stanu". Dyskusje były bardzo intensywne, ale odbywały się często poza salš plenarnš parlamentu. Monika Jaruzelska, córka generała Wojciecha Jaruzelskiego, wybrała się w tej sprawie nawet pod Pałac Prezydencki. Posłowie PiS (szczególnie ci młodsi) biegali po kuluarach pokrzykujšc „Precz z komunš”. Wszystko więc odbywało się według sprawdzonego przez ostatnich prawie 30 lat rytualnego scenariusza. Prezydent wkroczył w przesšdzonš już, wydawałoby się, procedurę. I zrobił niespodziankę.

Jednym z głównych powodów weta był brak możliwoœci odwoławczych. – Przy tej ustawie (prezydent) natomiast zwrócił uwagę na kilka jej mankamentów, m.in. na brak œrodka odwoławczego od decyzji o odebraniu stopni generalskich, co mogłoby skutkować także pewnymi reperkusjami, jeœli chodzi o odwołanie do różnego rodzaju gremiów europejskich – tłumaczył decyzję Krzysztof Łapiński, rzecznik prezydenta.

I to wywołało na prawicy dyskusję o Norymberdze... Komentator portalu wPolityce Marcin Fijołek broni prezydenta, podkreœla, że PiS go wczeœniej nie słuchał i powołuje się na powojenne procesy hitlerowców, przypominajšc, że nawet oni mieli prawo do odwołań. Poseł Krystyna Pawłowicz, także na łamach wPolityce, jest przeciwnego zdania. Chciałaby, by Polacy mieli prawo „do swojej małej Norymbergi” i oburza się na prezydenta, że im to prawo odbiera. „Pan Prezydent odbiera nam Polakom prawo do ťsprawiedliwoœciŤ, do ťhistorycznej sprawiedliwoœciŤ, z której inne narody korzystały” – pisze.

Nie ona jedna ma pretensje do Andrzeja Dudy o „formalizm”, o to, że trzyma się prawa tam, gdzie sš „wyższe racje”. Wnuk Anny Walentynowicz, Piotr, napisał list do głowy państwa, że z powodu weta prezydent nie jest godny przemawiania podczas ósmej rocznicy katastrofy smoleńskiej. Antoni Macierewicz oœwiadczył natomiast, że prezydent „broni ludzi ze zwišzku przestępczego”

Ta linia podziału w pisowskim elektoracie nie jest niczym nowym. I nie po raz pierwszy prezydent zbiera gromy ze strony jego fundamentalistycznej częœci. A co na prezydenckie weto powie oœrodek władzy w partii? Ten na razie milczy, choć z urazš. „Jesteœmy zaskoczeni i zawiedzeni, ale decyzji prezydenta Andrzeja Dudy dotyczšcej zawetowania ustawy degradacyjnej komentować nie będziemy” – to stanowisko Beaty Mazurek. Czy prezydent powinien się przejšć ostrymi słowami partyjnego betonu? Miło mu pewnie nie było, ale przecież wie, że jego rola jest zupełnie inna niż uspokajajšce głaskanie po głowie posłanki Pawłowicz. Ta rola to dbanie o „prawicowe centrum”.

Niektórzy wietrzš w tym spisek wymyœlony przez Jarosława Kaczyńskiego: „Od twardej prawicy mamy Macierewicza i Pawłowicz, a od centrowych inteligentów – Dudę”. Byłby to zaiste dowód geniuszu prezesa.

Ale tak naprawdę, to wcale nie jest ważne. Bo prezydentowi centrum potrzebne jest w każdej sytuacji. Jeœli obóz PiS zachowa jednoœć – on będzie potrzebny, by bronić centrowej flanki. Jeœli się rozpadnie – na tej bazie może powstać coœ nowego. A jeœli to PiS chciałoby zrezygnować z prezydenta i mieć innego kandydata, to może być jego przyczółek i pozycja przetargowa.

Co jakiœ czas możemy się więc takich gestów spodziewać, mimo że nie wybaczy mu ich ani pisowska prawica, ani nie przekonajš do niego wyborców PO czy Nowoczesnej. Ale też nie do nich Andrzej Duda się zwraca.