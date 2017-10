Marcin P.: Chcieliśmy zmienić Amber Gold w bank

Docelowo chcieliśmy przekształcić Amber Gold w bank, prowadzone były rozmowy na temat zakupu angielskiej spółki, która jest właścicielem polskiego Providenta, zostały przerwane w 2012 r. - zeznał przed sejmową komisją śledczą ds. Amber Gold były szef spółki Marcin P.

Witold Zembaczyński z Nowoczesnej pytał Marcina P. o jedną z narad z pracownikami Amber Gold i zapowiedź ws. licencji na prowadzenie banku. - Chcieliśmy Amber Gold docelowo przekształcić w bank, to nie jest jakaś wielka tajemnica i to było oficjalnie mówione wszystkim. Zresztą rozmowy i poszukiwania takiego biznesu był prowadzone. W tej kwestii nawet zgłaszały się firmy, które proponowały nam w pierwszej kolejności np. zakup Providenta - zeznał P. Dodał, że prowadzone były rozmowy na temat zakupu angielskiej spółki, która jest właścicielem polskiego Providenta. - Te rozmowy zostały przerwane w 2012 r., w czerwcu mniej więcej - powiedział P.

Zembaczyński pytał też z kim Marcin P. przebywał w areszcie w 2009 r. Świadek odpowiedział, że nie pamięta. Dodał, że najpierw przebywał w celi jednoosobowej, potem w dwuosobowej. P. podkreślił, że nigdy nie utrzymywał i nie utrzymuje z osobami z aresztu żadnego kontaktu.

Poseł Nowoczesnej pytał P., czy w areszcie nawiązywał rozmowy służące potem do realizowanie jego biznesplanu. - Nie, nigdy - powiedział P.

Zembaczyński pytał także o zachowanie ABW podczas przeszukań, w których uczestniczył P. Świadek powiedział, że był tylko przy przeszukaniu jego gabinetu, biura spółki i mieszkania. - W tych przeszukaniach to wszystko, o co byłem proszony, żeby pokazać, pokazywałem, ja nigdy niczego nie zabraniałem - powiedział P. - Oni o wszystko prosili, prosili o segregatory z takimi dokumentami, pracownik szedł i te segregatory przynosił. To nie wyglądało tak, że oni wchodzili do pomieszczenia i nagle wszystko blokowali, plombowali - powiedział P.

Zembaczyński dopytywał, czy nie było takiego typowego przeszukania jak z filmów, "trzepania" szuflad. - Nic takiego nie było - powiedział P. Dodał, że wydane zostało m.in. złoto.

Odpowiadając na kolejne pytania Zembaczyńskiego i zeznania innych świadków P. powiedział, że "nigdy nie był skryty, ani tajemniczy". - Jest krąg osób, które zawsze miały pełen dostęp do dokumentów i do wszystkiego innego, m.in. pani Misiewicz (Danuta, była dyrektor departamentu finansowego Amber Gold), większość dyrektorów departamentów, w chwili obecnej te osoby twierdzą, że ze mną w ogóle nie rozmawiały, niektórzy stwierdzają, że mam autyzm, inne jeszcze inne rzeczy próbują wymyślać, twierdząc, że o niczym nie wiedziały, nic nie robiły, a w zasadzie to przychodziły i brały 15 tys. za nic - powiedział P.

Szefowa sejmowej komisji śledczej Małgorzta Wassermann z PiS zapytała Marcina P., czy dziwi się prokuraturze, która zawęziła oskarżenia do niego i jego żony. - Tak dziwiłem się i to bardzo. Ja będąc prokuratorem inne zarzuty bym postawił - powiedział P.