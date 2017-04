Komisja ds. Amber Gold: Marek Suski zapowiada przesłuchanie Michała Tuska

Suski był pytany w radiowej Jedynce, kiedy komisja śledcza przesłucha Michała Tuska. - Już niedługo. Przed wakacjami - odpowiedział Suski.

Na początku marca komisja śledcza zdecydowała o przesłuchaniu Michała Tuska - syna Donalda Tuska. Według planów, ma on stanąć przed komisją śledczą w czerwcu i ma być to jedno z przesłuchań świadków związanych z tzw. wątkiem lotniczym w działalności Amber Gold. Michał Tusk, pracując w Porcie Lotniczym w Gdańsku, współpracował z należącą do Amber Gold spółką OLT Express.

Suski dopytywany, kiedy zostanie przesłuchany Donald Tusk, powiedział, że myśli, że "przed wakacjami nie". - Zresztą nie wiadomo, czy będzie chciał się stawić. Nawet po wczorajszych przesłuchaniach, gdzie był w charakterze świadka, mówił, że jak nie będzie mu pasowało, to nie przyjedzie. Więc to przesłuchanie na pewno mu nie będzie pasowało przed komisją śledczą, chociaż deklarował, że się stawi. Miejmy nadzieję, że się stawi - powiedział Suski.

Na początku marca szefowa sejmowej komisji śledczej ds. Amber Gold Małgorzata Wassermann powiedziała, że komisja jest daleko od przesłuchania Donalda Tuska. Jak wówczas stwierdziła, "to jest kwestia na pewno miesięcy". W grudniu 2016 r. Tusk powiedział, że stawi się przed sejmową komisją śledczą ws. Amber Gold. W rozmowie z TVN24 były premier, obecnie szef Rady Europejskiej mówił, że śledzi, co się dzieje w Polsce, także "sygnały dotyczące działań komisji ws. Amber Gold" i wypowiedzi posłów PiS - członków komisji.

Wiceprzewodniczący był pytany także o termin przesłuchania Marcina P. i jego żony Katarzyny P. - W tym wypadku to raczej komisja się pojawi tam, gdzie jest to możliwe, czyli w sądzie. Jest już wstępnie ustalony termin - też przed wakacjami. To jest trudne zadanie, bo to musi być uzgodnienie pomiędzy sądem w Warszawie, sądem w Gdańsku, transportem więźniów - więc to duża operacja logistyczna. Ale myślę, że się uda - powiedział Suski. Dodał, że adwokat Marcina P. napisał do komisji pismo, w którym poinformował, że "jego klient jest gotów zeznawać". - No to jest ciekawe. Zobaczymy, czy dotrzyma słowa, bo to jest raczej znana osoba z tego, że raczej słowa nie dotrzymywała. Ale gdyby rzeczywiście zechciał zeznawać, to moglibyśmy się bardzo dużo dowiedzieć. Może nawet prawie całej prawdy. Choć oczywiście takie zeznania zawsze są skarżone tym, że osoba, która zeznaje, sama siebie nie obciąża - ocenił Suski.

Firma Amber Gold powstała na początku 2009 r. i miała inwestować w złoto i inne kruszce. Klientów kusiła wysokim oprocentowaniem inwestycji - od 6 do nawet 16,5 proc. w skali roku - które znacznie przewyższało oprocentowanie lokat bankowych. Głośno o sytuacji Amber Gold zrobiło się w lipcu 2012 r., kiedy kłopoty finansowe zaczęły mieć należące do spółki linie lotnicze OLT Express. Sama spółka Amber Gold ogłosiła likwidację 13 sierpnia 2012 r., nie wypłacając tysiącom swoich klientów powierzonych jej pieniędzy i odsetek od nich.

Pierwszy zarzut oszustwa znacznej wartości wraz z wnioskiem o areszt wobec szefa Amber Gold Marcina P. Prokuratura Okręgowa w Gdańsku postawiła pod koniec sierpnia 2012 r. Jesienią 2012 r. śledztwo przeniesiono do Prokuratury Okręgowej w Łodzi, która w czerwcu 2015 r. sporządziła akt oskarżenia ws. Amber Gold.