Afera Amber Gold: Sejmowa komisja chce przesłuchać Marcina P.

Foto: PAP, Tomasz Gzell

Sejmowa komisja śledcza rozpocznie starania o to, by przesłuchać w Warszawie szefów Amber Gold Marcina i Katarzynę P. Chcielibyśmy, aby do tego przesłuchania doszło pod koniec marca - poinformowała przewodnicząca komisji Małgorzata Wassermann z PiS.