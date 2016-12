Donald Tusk: Stanę przed komisją ws. Amber Gold

- Śledzę to, co się dzieje w Polsce, także te sygnały dotyczące działań komisji ws. Amber Gold i słów pani Wassermann i innych członków PiS, którzy są w tej komisji. Co do tego, że to jest element presji i nagonki, nie mam żadnych wątpliwości, ale znam swoje obowiązki, jestem polskim obywatelem, więc stawię się przed komisją i będę wyjaśniał wszystko, co wyjaśnienia wymaga - powiedział Tusk w wywiadzie dla TVN24.

Szef Rady Europejskiej odniósł się do słów szefowej komisji śledczej ds. Amber Gold Małgorzaty Wassermann z PiS, która pytana w czwartek o możliwy termin przesłuchania Tuska powiedziała: - Być może rozmawiamy o kwestii co najmniej roku, bo nie ma sensu słuchać Donalda Tuska, dopóki nie przesłuchamy podległych mu ministrów.

- Mam absolutnie nie tylko czyste sumienie, ale odnoszę wrażenie, że ktoś z bardzo złą wolą chce wmówić Polakom, że ta sprawa nie została wyjaśniona - mówił Tusk. Tymczasem - jak ocenił - rzadko która z tego typu spraw została wyjaśniona tak dokładnie.

Jego zdaniem komisja śledcza jest raczej po to, by "wzbogacić agresywną metodę walki z opozycją i nim jako symbolem minionego czasu".

W czwartek mijają dwa lata od objęcia przez Tuska funkcji szefa RE.