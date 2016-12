Komisja ds. Amber Gold: Spór o jawność zeznań Katarzyny Brzezińskiej

Gdy latem 2012 r. wybuchła afera Amber Gold, ówczesny prokurator generalny Andrzej Seremet ogłosił, że wystąpi z wnioskami o dyscyplinarki dla prokuratorów opieszale prowadzących i nadzorujących postępowanie dotyczące tej sprawy. Chodziło głównie o Prokuraturę Rejonową Gdańsk-Wrzeszcz, która zajmowała się sprawą Amber Gold od końca 2009 r. - po złożeniu doniesienia przez Komisję Nadzoru Finansowego. Jednym z prokuratorów prowadzących postępowania dyscyplinarne była właśnie prok. Brzezińska.

Na wstępie środowego przesłuchania Brzezińska oświadczyła, że nie może zeznawać w trybie jawnym ws. postępowań dyscyplinarnych dotyczących Amber Gold. Powołała się na obowiązujące poprzednio przepisy o prokuraturze, przewidujące niejawność postępowań dyscyplinarnych prokuratorów. Jak dodała, zmiana w tej kwestii nastąpiła dopiero w marcu tego roku. Jednak przewodnicząca komisji śledczej Małgorzata Wassermann odpierała tę argumentację. - Ten wątek był już podnoszony wielokrotnie. Informuję panią, że prokurator generalny uchylił tajność tych postępowań i zezwolił na jawne wykorzystanie wszelkich materiałów pochodzących z postępowania przygotowawczego, znosząc w tym zakresie całkowicie tajemnicę - podkreśliła.

W podobnym tonie wypowiadali się eksperci komisji. Jeden z nich, Waldemar Gontarski zwrócił np. uwagę, że ustawa o komisji śledczej ma pierwszeństwo nad ustawą, na którą powołuje się świadek.

- Aby zachować się zgodnie z prawem i nie narazić na odpowiedzialność karną za publiczne rozpowszechnianie wiadomości pochodzących z postępowań dyscyplinarnych prowadzonych z wyłączeniem jawności nie mogę złożyć zeznań dotyczących przedmiotowych postępowań dyscyplinarnych w trybie jawnym - oponowała Brzezińska. - Proszę o uwzględnienie mojej szczególnej sytuacji. Cała wiedza, jaką posiadam w zakresie, który jest przedmiotem rozpoznania komisji, pochodzi z postępowania, które toczyło się w trybie niejawnym - dodawała.

Brzezińska zapewniała, że "odpowie na wszystkie pytania komisji (...), ale we właściwym wynikającym z przepisów prawa trybie". Przekonywała jednocześnie, że "nie ma zamiaru utrudniać pracy komisji". - Chciałabym złożyć zeznania, ale nie chciałabym narazić się na odpowiedzialność karną - deklarowała.

- Szkoda naszego czasu. Komisja nie uznaje tego prawa (do odmowy jawnych zeznań w takim przypadku-PAP) w tej sytuacji - zakończyła polemikę szefowa komisji.

Ostatecznie po kilkudziesięciu minutach od rozpoczęcia przesłuchania członkowie komisji śledczej rozpoczęli zadawanie pytań prok. Brzezińskiej.

- Nie podzielam takiego kategorycznego poglądu, że zarzuty dyscyplinarne wobec prokuratorów zajmujących się sprawą Amber Gold były źle formułowane - powiedziała prok. Katarzyna Brzezińska przed sejmową komisją śledczą ds. Amber Gold. Brzezińska z początkiem kwietnia 2013 r. objęła funkcję rzecznika dyscyplinarnego Prokuratury Apelacyjnej w Gdańsku. Zastąpiła na tym stanowisku prok. Andrzeja Łojkowskiego, którego komisja wysłuchała przed południem.

Zeznający we wtorek przed komisją były rzecznik dyscyplinarny w Prokuraturze Generalnej prok. Jacek Radoniewicz mówił, że analizował wnioski o wszczęcie postępowań wyjaśniających dotyczących czworga gdańskich prokuratorów: Barbary Kijanko, Witolda Niesiołowskiego, Marzanny Majstrowicz i Hanny Borkowskiej. W ocenie Radoniewicza wnioski "nie miały szans powodzenia", gdyż "obraza" tych przepisów, na które rzecznik się powołał, nie była deliktem dyscyplinarnym. - W związku z tym porażka przed sądem murowana - oceniał Radoniewicz.

- Nie podzielam takiego poglądu, szczególnie w odniesieniu do prokuratorów, którzy byli prokuratorami przełożonymi - zaznaczyła Brzezińska. Wskazała, że zasadniczym zaleceniem analizy prok. Radoniewicza z grudnia 2012 r. było uwzględnienie w treści zarzutów kwestii uchybienia godności urzędu. - Z tego co pamiętam, prok. Łojkowski te kwestie uwzględnił - zeznała.

Przewodnicząca komisji Małgorzata Wassermann zapytała w związku z tym, na czym polegała klęska w odniesieniu do tych spraw dyscyplinarnych. - To pani prowadziła i odpowiadała za wynik, w czym upatruje pani, że poniosła pani taką klęskę, bo dla prokuratora uniewinnienie po wniesieniu skargi jest klęską. Pani przegrała wszystkie te postępowania, we wszystkich instancjach - dopytywała Wassermann.

- Trudno mi odpowiedzieć na to pytanie, prawdę powiedziawszy - odparła świadek. Zapewniła, że analizowała wszystkie sprawy bardzo dokładnie. - Wydaje mi się, że moja opinia w tej chwili nie ma znaczenia - dodała.