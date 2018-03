Najem samochodu z zagranicy z akcyzą czy bez

Zdaniem fiskusa, wypożyczenie przez przedsiębiorcę auta od kontrahenta zagranicznego jest użyciem na potrzeby działalnoœci gospodarczej, a więc pierwszš sprzedażš na terytorium kraju. Poglšd ten budzi jednak wštpliwoœci.

Nie tak dawno fiskus wypowiedział się odnoœnie do opodatkowania podatkiem akcyzowym samochodów osobowych. W interpretacjach z 16 lutego 2018 r. (0111-KDIB3-3.4013.265.2017.1.JS) i z 19 grudnia 2017 r. (0111-KDIB3-3.4013.241.2017.1.JS) dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej wyraził poglšd, że zgodnie z art. 100 ust. 1 pkt 3 w zw. z art. 100 ust. 5 pkt 9 ustawy o podatku akcyzowym, najem samochodu od kontrahenta zagranicznego stanowi użycie dla celów prowadzonej działalnoœci gospodarczej. Jako taka, na potrzeby podatku akcyzowego, jest ona zatem pierwszš sprzedażš na terytorium kraju samochodu osobowego niezarejestrowanego zgodnie z przepisami o ruchu drogowym.

Poniżej dalsza częœć artykułu

Czy o to chodziło ustawodawcy

Argument fiskusa jest na pierwszy rzut oka niepodważalny. Pierwsze użycie samochodu osobowego jest przecież w tym przypadku oczywiste. Rzadko bowiem ktoœ najmuje od kontrahenta zagranicznego samochód osobowy, aby go wozić po kraju na lawecie. Ustawodawca nie bez powodu przyjšł bowiem fikcję, że za sprzedaż uznaje się liczne czynnoœci zarówno prawne, jak i faktyczne wymienione w art. 100 ust. 5 ww. ustawy. Jednak w mojej ocenie, można mieć ku temu wiele wštpliwoœci. Najem kreuje bowiem skutek obligacyjny, a nie rzeczowy – w przeciwieństwie do sprzedaży towaru. To właœnie takš klasę sytuacji, w której podmiot dysponuje towarem (w tym przypadku samochodem osobowym) ze skutkiem quasi – rzeczowym (czyli faktycznie tak jak właœciciel), a nie obligacyjnym, ustawodawca chciał obcišżyć obowišzkiem zapłaty akcyzy.

Najem takiego samochodu na czas nieoznaczony, może powodować taki skutek (przy czym należy każdš sytuację badać z osobna). I tu należy zgodzić się z fiskusem, że najem wieloletni może powodować koniecznoœć uiszczenia akcyzy. Jednak najem na czas krótkoterminowy (kilkudniowy), w mojej ocenie, jest zwolniony z tego obowišzku.

Kłopotliwa kontrola

Trudno także stwierdzić w jaki sposób fiskus miałby to skontrolować.

Owszem, można sobie wyobrazić wspólnš kontrolę Policji i KAS w ramach kontroli drogowej. Ustalono by wtedy, że właœcicielem samochodu osobowego jest podmiot zagraniczny, a kierowca korzysta z auta na podstawie umowy najmu (przyjmijmy, że ma jš ze sobš). Organ może także zadać pytanie o cel podróży. Nie ma jednak możliwoœci zweryfikowania, czy samochód osobowy, którym porusza się kierowca, jest wykorzystywany w danej chwili do działalnoœci gospodarczej czy w celach prywatnych (ewentualnš możliwoœciš jest zażšdanie przez organy dodatkowych struktur jednolitego pliku kontrolnego i odszukanie faktur od podmiotu zagranicznego opiewajšcych na sumy, które podatnik uiœcił za najem samochodu osobowego oraz ewentualne zestawienie ich z fakturami za paliwo). Ba, kierowca może powiedzieć w trakcie kontroli, że uiœcił akcyzę za ów pojazd. Nie ma bowiem obowišzku okazywać takich dokumentów podczas kontroli, zaœ kontrolerzy nie mogš sprawdzić tego online. Formularz deklaracji na potrzeby podatku akcyzowego od samochodów osobowych, AKC-4/E nie zawiera bowiem rubryki z miejscem na numer VIN. Kierujšcy odjedzie spokojnie w dalszš drogę, natomiast fiskus pozostanie bezradny.

Gdy najemcš jest spółka

Inaczej mogš potoczyć się losy najemcy samochodu w przypadku, kiedy jest nim – dajmy na to spółka, która ze swej istoty nie korzysta z samochodów osobowych do celów prywatnych. Tutaj kontrolerzy mogliby dociekać, czy akcyza została zapłacona. Pracownik spółki może jednak nie mieć o tym pojęcia. Co więcej, nie można od niego wymagać okazania takich dokumentów. Kontrolerzy mogš jedynie zgłosić do systemu, że taka to a taka spółka korzysta z samochodów osobowych na podstawie umowy najmu i należy zweryfikować jš pod kštem zapłaty akcyzy (przy czym, jak wspomniałem wyżej, każdy przypadek należy rozpatrywać indywidualnie).

Podatnik ma dwa wyjœcia

Przedsiębiorca, który chce się uchronić przed zapłatš akcyzy, ma dwa wyjœcia. Po pierwsze, może wozić ze sobš umowę najmu pojazdu na czas oznaczony (kilkudniowš) i w razie potrzeby okazać jš fiskusowi oraz liczyć, że wtedy najem nie zostanie potraktowany jako pierwsza sprzedaż na terytorium kraju. Drugim wyjœciem jest wystšpienie z wnioskiem o wydanie interpretacji indywidualnej prawa podatkowego. W œwietle przytoczonych interpretacji zmiana stanowiska fiskusa wydaje się jednak wysoce wštpliwa.

Konkludujšc, nadmierny fiskalizm doprowadził fiskusa do absurdalnej sytuacji, w której nie ma fizycznej możliwoœci skontrolowania podatników w trakcie korzystania przez nich z przedmiotu najmu, a jedynym wyjœciem zostaje mu ewentualna żmudna analiza struktur jednolitego pliku kontrolnego.

Autor jest doktorantem w INP PAN

podstawa prawna: art. 100 ust. 1 pkt 3 i ust. 5 pkt 9 ustawy z 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (tekst jedn. Dz. U z 2017 r. poz. 43 ze zm.)