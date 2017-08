Nowe taśmy tvp.info. Radosław Sikorski kontratakuje

Jak przekonać szefa do awansu?

Nowe taśmy z restauracji "Sowa i przyjaciele". Sikorski: Schetyna? Zero kreatywności

Schetyna: Ujawnione taśmy to element kampanii i brudnej propagandy

Portal tvp.info ujawnił w środę kolejne fragmenty rozmowy nagranej w lutym 2014 r. ówczesnego szefa PKN Orlen Jacka Krawca z Sikorskim. Według opublikowanego przez portal stenogramu rozmowy, która miała miejsce w jednej z warszawskich restauracji, Sikorski mówi o rektorach polskich uniwersytetów: "nieroby".

"Składam zawiadomienie do Prokuratury Krajowej, że prezes Jacek Kurski - aby przykryć problemy swoje oraz PiS - ponownie gra przestępczymi taśmami" - napisał na Twitterze Sikorski odnosząc się do publikacji.

"TVPiS, dysponując materiałami pochodzącymi z przestępstwa, raczyło naruszyć prywatność także mojej rodziny. Nie daruję" - podkreślił b. szef MSZ.

Według opublikowanego przez portal tvp.info stenogramu rozmowy, Krawiec w rozmowie z Sikorskim wskazywał, że amerykańskie uczelnie dysponują ogromnymi budżetami.

Tuż po upublicznieniu stenogramów, Sikorski napisał na Twitterze: "Na kłopoty PiS, nowa taśma. Zrobił ten, kto dysponuje (taśmami - przyp. red.) i korzysta. Pamiętajcie państwo, przestrzegałem: dzisiaj ja, jutro każdy z Was".

"To, że żadna nasza uczelnia nie jest wśród pierwszych 400 uniwersytetów świata, to wielka narodowa porażka. Tracimy najlepszych studentów. (...) Endowment (fundusz żelazny) Stanfordu to $22mld a Harvardu $37mld. Szkoda, że większość naszych uczelni nie zabiega o fundusze od alumnów" - napisał w kolejnych tweetach były szef dyplomacji.

Na początku sierpnia portal tvp.info opublikował nowe nagrania z 2014 r. z jednej z warszawskich restauracji. Na taśmach zarejestrowana jest rozmowa Sikorskiego z Krawcem. Obaj m.in. zastanawiali się, jakie są szanse PO na utrzymanie władzy i omawiali wewnętrzne sprawy partyjne – konflikt między Grzegorzem Schetyną i Donaldem Tuskiem. Pod adresem obecnego szefa PO Grzegorza Schetyny pada w pewnym momencie określenie, że "ma knajacki styl lwowskiego żulika".

Ujawniono także nagranie rozmowy Sikorskiego z Krawcem na temat należącej do Orlenu rafinerii, znajdującej się w Możejkach na Litwie.