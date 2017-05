MS: na Kongresie Prawników Polskich pojawi się przedstawiciel ministra

Wiceminister sprawiedliwości Michał Wójcik pytany w piątek w TVN24 o Kongres powiedział, że "jeżeli to ma być okazja to tego, żeby była pewna autorefleksja środowiska dotycząca tego, co się działo w ciągu ostatnich lat, nawet wielu lat - można powiedzieć 27 lat, to jest dobra okazja, żeby porozmawiać jak to środowisko powinno dalej funkcjonować".

Wójcik podał także, że w Kongresie będzie uczestniczył przedstawiciel Ministerstwa Sprawiedliwości - nie chciał ujawnić, kto nim będzie. "Jest okazja do tego, żeby podyskutować (...). Będzie okazja do tego by porozmawiać na temat różnego rodzaju patologii, postawić sobie pytanie, dlaczego dzisiaj jest tak niskie zaufanie społeczeństwa np. do wymiaru sprawiedliwości, dlaczego 70 proc. obywateli mówi: +nie+ temu, co się dzieje w polskich sądach" - dodał wiceminister.

Według niego, będzie też okazja do merytorycznego podejścia do ustaw, które zostały przegłosowane lub projektów, które zostały zgłoszone.

Organizatorzy Kongresu przekonują, że reforma sądownictwa jest konieczna, ale musi być przemyślana i konsultowana z praktykami. Wśród zaproszonych gości znaleźli się m.in. pierwsza prezes Sądu Najwyższego Małgorzata Gersdorf i b. prezes SN Adam Strzembosz, rzecznik praw obywatelskich Adam Bodnar. Kancelarię Prezydenta będzie reprezentował minister Andrzej Dera, który odczyta list Andrzeja Dudy do uczestników.

Organizatorami Kongresu są Stowarzyszenie Sędziów Polskich "Iustitia", Naczelna Rada Adwokacka oraz Krajowa Rada Radców Prawnych. Zaprosili oni na spotkanie przedstawicieli wszystkich zawodów prawniczych oraz organizacji pozarządowych.

Środowiska adwokackie, radcowskie i sędziowskie, które organizują spotkanie podkreślają, że reforma wymiaru sprawiedliwości jest potrzebna, ale wymaga przemyślanych decyzji, wypracowanych i konsultowanych z praktykami. Musi kierować się zasadami demokratycznego państwa prawa, a szczególnie zasadą zachowania niezależności sądów, niezawisłości sędziów oraz autonomiczności samorządów prawniczych – zaznaczają.