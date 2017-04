Czy powstanie polski film „Adwokat”

Świeżo upieczony adwokat rozpoczyna wykonywanie zawodu. Jego ojciec mocno choruje, rzuca go dziewczyna, dodatkowo doskwiera mu brak środków finansowych. Spotkany przypadkowo kolega ze studiów i aplikacji adwokackiej oferuje mu możliwość podjęcia współpracy z międzynarodową kancelarią. Ostatniego dnia pracy nad transakcją odkrywa możliwość popełnienia przestępstwa. Od tego jaką podejmie decyzję zależy jego życie – taka ma być fabuła filmu, którego pomysł powstał pod koniec 2013 roku.

Liczący obecnie 100 stron scenariusz, jak i sam projekt rozwijany był podczas Studia Prób (reżyseria fabularna) w Wajda School.

Twórcy zapowiadają, iż film „Adwokat" ma być pierwszym polskim filmem poruszającym problematykę wykonywania zawodu adwokata w realiach gospodarki wolnorynkowej w Polsce. „Adwokat" ma być obrazem, który wiernie oddaje towarzyszącą młodym adwokatom rzeczywistość – problemy związane ze znalezieniem się na prawniczym „rynku pracy", stopniowa pauperyzacja środowiska adwokackiego po niezwykłym prosperity lat 90., pokusy które czekają na młodych prawników pracujących dla wielkich korporacji oraz związane z tym wybory moralne.

"Adwokat" ma przywoływać takie obrazy jak Michael Clayton reż. Tony Gilroy (2007), Gone girl reż. David Fincher (2014), czy Knight of Cups reż. Terrence Malick (2015) nie dość często obecne w polskim kinie. Natomiast przyjęta konwencja filmu, w pewnym sensie odwoływać będzie się do takich obrazów jak m. in. Bez końca reż.Krzysztof Kieślowski (1984), Krótki filmo zabijaniu reż. Krzysztof Kieślowski (1987), Tydzień z życia mężczyzny reż. Jerzy Stuhr (1999) czy Plac Zbawiciela reż. Krzysztof Krauze(2006).

Na portalu wspieram.to rozpoczęła się zbiórka funduszy. Twórcom potrzeba 70 tys. zł.