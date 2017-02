Sąd Najwyższy o zakresie tajemnicy adwokackiej

Sprawa, którą w grudniu zajmował się Sąd Najwyższy dotyczyła adwokata ukaranego dyscyplinarnie za naruszenie tajemnicy adwokackiej.

Ujawnił on prokuratorze informacje o nieskładaniu sprawozdań finansowych przez zarząd spółki, która była jego klientem.

Zdaniem organów dyscyplinarnych adwokatury, mecenas ujawnił informacje uzyskane w związku z udzieleniem pomocy prawnej. Został za to ukarany zawieszeniem w czynnościach zawodowych na okres roku i 6 miesięcy oraz zakazem wykonywania patronatu na okres 5 lat.

W skardze kasacyjnej do Sądu Najwyższego obrońca adwokata podniósł, iż informacje zawarte w zawiadomieniu o przestępstwie były jawne i publiczne, wynikały z Krajowego Rejestru Sądowego i stamtąd zostały uzyskane. Nie były zaś uzyskane w związku z udzieleniem dwa lata wcześniej pomocy prawnej. Tym samym nie stanowiły naruszenia tajemnicy adwokackiej.

Sąd Najwyższy w wyroku z 1 grudnia 2016 roku przyznał rację obrońcy adwokata, uchylił orzeczenie i przekazał sprawę Wyższemu Sądowi Dyscyplinarnemu Adwokatury do ponownego rozpoznania w postępowaniu odwoławczym.

Sąd Najwyższy uznał, iż sądy dyscyplinarne zbyt szeroko zakreśliły obowiązek zachowania tajemnicy adwokackiej, rozciągając go na czynności o charakterze formalnym, niezwiązane treściowo ze sprawą, w ramach której udzielana była pomoc prawna. – Tymczasem to właśnie merytoryczne aspekty danej sprawy objęte są tajemnicą adwokacką – wskazał SN.

Jak przy tym zaznaczono, nie chodzi tu o sam związek między działalnością zawodową adwokata a pozyskaniem danej informacji, ale o powiązanie między pozyskaniem informacji a udzieleniem pomocy prawnej jako istoty wykonywania zawodu adwokata. - Chodzi więc o to, aby informacja miała bezpośredni związek ze świadczoną pomocą prawną – podkreślił SN, dodając przy tym, iż przekazanie przez klienta szerszych informacji powinno być dokonywane ze świadomością, że w pozostałym zakresie tajemnica zawodowa adwokata nie obowiązuje, lecz pozostaje pod ochroną pozostałych norm deontologicznych.

Odnosząc to do tej konkretnej sprawy SN stwierdził, iż skoro sądy dyscyplinarne uznały, że o fakcie niesporządzania sprawozdań finansowych obwiniony dowiedział się już po zakończeniu wykonywania usług prawniczych, przy okazji ustalania danych klienta w celu dochodzenia wynagrodzenia za udzieloną pomoc prawną, to wydaje się, iż uzyskane w tym zakresie informacje, choć związane były z wykonywaniem zawodu, to jednak nie zostały pozyskane w związku z udzielaniem pomocy prawnej.

Jednocześnie SN zauważył, iż jeżeli czyn adwokata nie stanowił naruszenia tajemnicy adwokackiej, to jednak naruszał godność zawodu adwokackiego i podrywał zaufanie do tego zawodu. – Należy pamiętać, że to właśnie na zaufaniu oparty jest stosunek klienta do adwokata (§ 51 k.e.a.) i stanowi ono wartość bardziej ogólną, a przy tym szerszą, niż tajemnica zawodowa, będąca jego szczególnym aspektem – napisano w uzasadnieniu.

Wyrok Sądu Najwyższego z 1 grudnia 2016 r. (sygn. akt SDI 65/16)