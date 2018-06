Rozliczenie utrzymania samochodu zakupionego na potrzeby urzędu

Miasto wprowadzając odpowiednie procedury wewnętrzne wykluczyło możliwość wykorzystywania auta do celów prywatnych, dlatego ograniczenie odliczenia VAT do 50 proc. nie znajdzie zastosowania – uznał organ skarbowy.

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej (dyrektor KIS) 23 marca 2018 r. wydał interpretację w przedmiocie rozliczenia VAT związanego z eksploatacją samochodu służbowego (sygn. 0112-KDIL1-2.4012. 29.2018.2.PG). Interpretacja została wydana na wniosek miasta, będącego czynnym podatnikiem VAT, które zakupiło samochód osobowy na potrzeby działalności urzędu miasta. Jak wskazano we wniosku, przedmiotowy samochód służy wyłącznie działalności urzędu i nie jest wykorzystywany do celów osobistych pracowników.

Miasto dokonało zgłoszenia samochodu do urzędu skarbowego na formularzu VAT-26 oraz prowadzi ewidencję przebiegu pojazdu. Wnioskodawca wskazał również, że samochód został powierzony pracownikowi zatrudnionemu na stanowisku kierowcy, który odpowiada za jego eksploatację i wykonuje przewóz urzędników w celach służbowych na podstawie wydawanych poleceń. Samochód jest garażowany wyłącznie w siedzibie urzędu miasta a kluczyki są zdawane na koniec każdego dnia w portierni.

Miasto podkreśliło, że istnieją okoliczności obiektywne, które potwierdzają brak możliwości wykorzystania zakupionego pojazdu do celów osobistych pracowników, tj. prowadzona jest karta przebiegu pojazdu, którą wypełnia kierowca każdego dnia kiedy pojazd jest używany zapisując w niej cel wyjazdu, ilość przebytych kilometrów oraz zapisuje stan licznika po zakończeniu pracy.

Dodatkowo wymagane jest również w ewidencji przebiegu pojazdu potwierdzenie przez pracownika, który korzystał z pojazdu jako pasażer. Miasto podało we wniosku, iż za pośrednictwem urzędu wykonuje działalność opodatkowaną VAT a także zwolnioną i w ogóle nie podlegającą VAT. W związku z tym, że nie jest w stanie przypisać ponoszonych wydatków bezpośrednio do określonego rodzaju działalności, miasto dokonuje odliczenia VAT z zastosowaniem tzw. prewspółczynnika VAT, określonego w art. 86 ust. 2a ustawy o VAT.

Przy tak przedstawionym stanie faktycznym, miasto zadało pytanie, czy przyjęty sposób rozliczenia VAT związanego z wydatkami ponoszonymi na utrzymanie samochodu jest prawidłowy. Zdaniem wnioskodawcy odpowiedź powinna być twierdząca. Uzasadniając swoje stanowisko miasto ograniczyło się w zasadzie do powtórzenia okoliczności wskazanych w opisie stanu faktycznego, tj. wskazało iż dopełniło obowiązków ewidencyjnych poprzez złożenie formularza VAT-26 i prowadzenie ewidencji przebiegu oraz, że wobec braku możliwości przypisania wydatków na samochód bezpośrednio do konkretnego rodzaju prowadzonej działalności, w celu odliczenia VAT stosuje tzw. prewspółczynnik.

Dyrektor KIS zgodził się ze stanowiskiem miasta uznając je za prawidłowe. W uzasadnieniu swojego stanowiska organ przedstawił obszerny wywód w zakresie przepisów mających zastosowanie w przedmiotowej sprawie. W konkluzji, organ uznał, iż miasto podjęło adekwatne środki w celu wykluczenia użytku prywatnego samochodu, wobec czego ograniczenie odliczenia VAT do 50 proc. wynikające z art. 86a ustawy o VAT nie znajdzie w tym przypadku zastosowania.

W kwestii stosowanych zasad odliczenia VAT dyrektor KIS również podzielił stanowisko miasta, wskazując, że przy braku możliwości bezpośredniego przypisania wydatku do danego rodzaju działalności, odliczenia VAT należy dokonać na zasadach określonych w art. 86 ust. 2a – 2h ustawy o VAT, a w następnej kolejności zastosować przepisy art. 90 ustawy o VAT.

Janina Fornalik, doradca podatkowy, partner w MDDP

Moim zdaniem stanowisko organu podatkowego zaprezentowane w omawianej interpretacji jest słuszne. W świetle przedstawionych przez miasto elementów stanu faktycznego, organ zasadnie uznał, że poprzez wprowadzenie odpowiednich procedur wewnętrznych miasto wykluczyło możliwość wykorzystywania samochodu do celów prywatnych, co uzasadnia brak stosowania art. 86a ustawy, który ogranicza kwotę odliczenia VAT od wydatków dotyczących samochodu do 50 proc. kwoty VAT wynikającej z faktury. Dla miasta oznacza to zatem, że dla potrzeb rozliczeń VAT może uwzględnić całą kwotę podatku VAT z faktury (a nie 50 proc.), która ze względu na przeznaczenie samochodu do działalności „mieszanej" będzie jednak podlegać odliczeniu w części wynikającej z zastosowania zarówno prewspółczynnika (art. 86 ust. 2a i nast.) jak i współczynnika sprzedaży (art. 90).